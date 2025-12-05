Die Schufa öffnet ihre "Blackbox" und baut ihren Score zur persönlichen Bonität um. Verbraucher:innen bekommen mehr Einblick. Wer schon mal auf Wohnungssuche war, kennt ihn: den Schufa-Score, eine Art Nachweis, wie zahlungswillig Verbraucher sind. Viele Vermieter oder Hausverwaltungen verlangen die Bescheinigung, bevor ein Vertrag unterschrieben wird. Aber auch bei vielen anderen Vertragsabschlüssen spielt der Schufa-Score im Hintergrund eine Rolle, ...

