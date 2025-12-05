Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der US-Arbeitsmarktbericht für September brachte zunächst wenig Klarheit, so die Analysten der DekaBank.Erst die anschließenden Äußerungen von FOMC-Mitgliedern, allen voran des Präsidenten der New York-Fed John Williams, hätten deutlich gemacht, dass die Mehrheit im FOMC wohl eine weitere Leitzinssenkung im Dezember um 25 Basispunkte präferiere. Mit jedem zusätzlichen Schritt nähere man sich jedoch dem neutralen Zinsbereich, sodass die Hürden für weitere Senkungen steigen würden. Daher sei erst im März 2026 mit einer weiteren Senkung zu rechnen. Kurz vor Weihnachten werde der Name des zukünftigen Fed-Chefs bekannt gegeben, der 2026 Nachfolger von Powell werden solle. Bei den politischen Wettbüros würden derzeit Kevin Hassett die größten Chancen eingeräumt. Er gelte ökonomisch als versiert, weise jedoch zugleich eine sehr große politische Nähe zum Weißen Haus auf. (Ausgabe vom 04.12.2025) (05.12.2025/alc/a/a) ...

