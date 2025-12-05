Charlotte, NC (www.anleihencheck.de) - Die Märkte haben eine Zinssenkung der Fed um 25 Basispunkte in der nächsten Woche als fast sicher eingepreist, und wir erwarten dies ebenfalls, so Matthias Scheiber, Leiter des Bereichs Multi-Asset-Lösungen bei Allspring Global Investments.Vor dem zurückliegenden Shutdown hätten Fed-Vertreter zunehmende Besorgnis über Abwärtsrisiken für die Beschäftigungslage gezeigt und hätten weniger Inflationsrisiken signalisiert. In Kombination mit der generellen Zurückhaltung der Fed, die Märkte zu überraschen, stütze dies die Erwartung einer Zinssenkung. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
