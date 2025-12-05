Hamburg (www.anleihencheck.de) - Es könnte eine knappe Entscheidung werden, wenn am kommenden Mittwoch (10.12.) die Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses (FOMC) der US-Notenbank Fed zu ihrer Sitzung zusammenkommen, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.Unsere Analyse der jüngsten Reden und Interviews zeigt: Rund 50 % der stimmberechtigten FOMC-Mitglieder dürften eine Leitzinssenkung befürworten, während 33 % eine Beibehaltung des Leitzinsniveaus unterstützen dürften, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG weiter. Offen bleibe die Haltung der restlichen 17 %, deren Stimmen den Ausschlag geben könnten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 anleihencheck.de