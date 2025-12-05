© Foto: Joerg Waterstraat/SULUPRESS.DE - SULUPRESS.DE

Die Bank of America hat eine neue Studie zu den beiden deutschen Rüstungswerten Renk und Hensoldt vorgelegt. Das sorgt am Freitag für kräftige Bewegungen. Anleger warten auf neue Impulse - und bekommen sie geliefert Bei deutschen Verteidigungswerten zeichnen sich nach einer wochenlangen Korrektur Bodenbildungen sowie erste Gegenbewegungen ab. Insbesondere Branchenprimus Rheinmetall profitierte hierfür auch von einer Insidertransaktion: CEO Armin Papperger hatte am Montag erneut zugeschlagen und weiter eigene Anteile gekauft. Für neue Impulse bei Hensoldt und Renk sorgt dagegen am Freitag eine Analystenstudie. Benjamin Heelan, Experte der US-Großbank Bank of America, hat die beiden …