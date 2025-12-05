Ist bei Gold die Luft raus?Zu 1: Gold hält seinen Trend. Er hängt von dem Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage in allen Sektoren des Goldmarktes ab. Zurzeit liegt die Nachfrage um etwa 270 Tonnen pro Jahr über dem Angebot. Die wichtigsten Käufergruppen sind bekannt. Die laufende Konsolidierung dürfte erst im Januar abgeschlossen sein. Dann geht es weiter in Richtung 5.000 $ die Unze, aber in kleinen Schritten. Darin liegt der Trend.Ist bei Bayer endlich die Zeit für ein Comeback?Zu 2: Das Ende der Rechtsstreitigkeiten in den USA ist mit der Regierungsanweisung überschaubar geworden. Es geht nicht um die Rechtmäßigkeit von Ansprüchen möglicher Geschädigter, sondern nunmehr um die Größe und Höhe solcher Entschädigungen, wenn es dafür keine Beweise gibt, sondern umfangreiche Mutmaßungen und Schätzungen. Darin liegt die echte Risikogröße, die sich vermutlich gegenüber den ersten Ansätzen halbieren wird. Die Bayer-Ziele habe ich bereits deutlich angehoben und plane eine Erweiterung in der nächsten Woche in der Actien-Börse. Damit wird das Comeback von Bayer einer der wichtigsten Träger für den deutschen Markt im kommenden Jahr.Wird Bitcoins Wackelkurs gefährlich für Tech-Aktien?Zu 3: Die gedanklichen Verbindungen zwischen Bitcoin und den großen Techs werden zurzeit umfangreich diskutiert, wofür es sehr interessante Querverbindungen gibt, aber keinen zwingenden mathematischen Beweis. Das gilt auch für Bitcoin selbst als eine Kryptowährung, hinter der jedoch keine Ökonomie steht. Bitcoin ist ein besonderes Medium für umfangreiche Finanztransaktionen und damit für Manipulationen jederzeit zu gebrauchen. Dazu kommt der hohe Fremdfinanzierungsanteil dubioser Großkäufer wie MicroStrategy, deren Bilanz inzwischen direkt am Bitcoin-Kurs hängt. Fällt Bitcoin weiter, steigt dort der Verkaufsdruck - und damit das Risiko erzwungener Liquidationen. Solche Kettenreaktionen können die Kursbewegungen zusätzlich verstärken und die gesamte Assetklasse destabilisieren.