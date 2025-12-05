Mainz (ots) -Bitte beachten Sie die aktualisierten Programmtexte:Dienstag, 9. Dezember 2025, 0.45 UhrKeine Talkshow - Eingesperrt mit Jan FleischhauerZwei Menschen in einem Studio - ohne die Möglichkeit, einander aus dem Weg zu gehen: "Keine Talkshow - Eingesperrt mit Jan Fleischhauer" heißt das neue Gesprächsformat im ZDF.Jan Fleischhauer ist Kolumnist, Autor und eine streitlustige Stimme im deutschen Journalismus. Er meint: Wer in Frieden lebt, muss bereit sein, ihn zu verteidigen. Polit-Influencer Simon David Dressler entgegnet: Ich will nicht für mein Land sterben.Dienstag, 16. Dezember 2025, 0.30 UhrKeine Talkshow - Eingesperrt mit Jan FleischhauerZwei Menschen in einem Studio - ohne die Möglichkeit, einander aus dem Weg zu gehen: "Keine Talkshow - Eingesperrt mit Jan Fleischhauer" heißt das neue Gesprächsformat im ZDF.Jan Fleischhauer ist Kolumnist, Autor und eine streitlustige Stimme im deutschen Journalismus. Er meint: Das Auto steht für Freiheit und schafft Arbeit. Mobilitätsexpertin Katja Diehl entgegnet: Autos kosten Platz, Leben und Lebensqualität.Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6173264