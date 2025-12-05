© Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt/Geisler-Fotopres

Microsoft und LG prüfen eine mögliche Partnerschaft für moderne KI-Datenzentren. Noch gibt es keinen Vertrag, doch die Gespräche in den USA sorgen für Spannung.LG Electronics erklärte in einer Pflichtmitteilung, dass Microsoft sowie mehrere LG-Unternehmen über eine weitreichende Zusammenarbeit im Bereich Datenzentren sprechen. Ein konkretes Abkommen liege jedoch nicht vor. Die Stellungnahme folgte auf Berichte aus Südkorea, wonach LG-Firmen künftig Schlüsselkomponenten und Software für Microsofts KI-Datenzentren liefern sollen. CEOs reisen zu Nadella - Tech-Show in Redmond Laut BusinessKorea präsentierten führende Manager der LG- und LS-Group auf dem Microsoft-Campus in Redmond modernste …