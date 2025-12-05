Die Versicherungskammer transformiert ihr Ressort Vertrieb und Marketing, wodurch es auch zu einer Neuausrichtung im Marketingbereich des Konzerns kommt. In diesem Zuge erhalten Annika Bäcker und Stefan Weller Schlüsselpositionen in der künftigen Organisation. Die Versicherungskammer will die Modernisierung des Ressorts Vertrieb und Marketing voranbringen. Ein umfassender Umbau der Marketingorganisation soll die Marktbearbeitung des Konzerns zukunftsfest und innovationsgetrieben machen. Der Fokus ...

