Was ist bei Coca-Cola los? Die Aktie verlor seit Wochenauftakt fast vier Prozent und droht, den wichtigen GD200 bei aktuell 69,26 Dollar zu reißen. Auslöser waren Aussagen von CEO James Quincey auf der Morgan Stanley Consumer & Retail Conference. Zudem hat Coca-Cola aber auch eine Klage der Stadt San Francisco am Hals.Konzernchef Quincey berichtete, dass viele Verbraucher immer stärker unter finanziellem Druck stehen. Besonders Menschen mit niedrigem Einkommen kaufen inzwischen kleinere Mengen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
