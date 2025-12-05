Was ist bei Coca-Cola los? Die Aktie verlor seit Wochenauftakt fast vier Prozent und droht, den wichtigen GD200 bei aktuell 69,26 Dollar zu reißen. Auslöser waren Aussagen von CEO James Quincey auf der Morgan Stanley Consumer & Retail Conference. Zudem hat Coca-Cola aber auch eine Klage der Stadt San Francisco am Hals.Konzernchef Quincey berichtete, dass viele Verbraucher immer stärker unter finanziellem Druck stehen. Besonders Menschen mit niedrigem Einkommen kaufen inzwischen kleinere Mengen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.