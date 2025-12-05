DJ MARKT USA/Dow & Co vor Preisdaten mit gut behauptetem Start erwartet

Mit der intakten Zinssenkungsfantasie für das US-Notenbanktreffen in der kommenden Woche deutet sich für die Freitagsitzung an der Wall Street ein gut behaupteter Start an. Damit würden die jüngsten Kursgewinne erst einmal verteidigt.

Für Bewegung könnten aber "neue" Preisdaten sorgen. Auf dem Terminkalender steht der Preisindex der privaten Konsumausgaben, der PCE-Deflator, der als präferiertes Preismaß der US-Notenbanker gilt. Anders als sonst wird er nicht vor Handelsbeginn veröffentlich, sondern kurz danach. Der PCE-Index wird als Folge des wochenlangen Shutdowns allerdings nur nachgeliefert, er stammt aus dem September, was seine Relevanz etwas beeinträchtigen könnte. Auf dem Kalender steht daneben der Index des Verbrauchervertrauens der Uni Michigan für Dezember.

Unternehmensseitig sorgt Warner Bros. Discovery für Gesprächsstoff. Der Unterhaltungskonzern hat nun - nachdem es Interessensbekundungen auch von Paramount und Comcast gab - exklusive Verhandlungen über den Verkauf seiner Studios und seines Streaming-Geschäfts HBO Max an Netflix aufgenommen. Vorbörslich zieht der Kurs um 2 Prozent an. Netflix werden 0,8 Prozent niedriger gesehen, Comcast kaum verändert.

Stark unter Druck stehen Hewlett Packard Enterprise mit einem Minus von 9 Prozent in der Vorbörse. Das Server- und Cloud-Software-Unternehmen hat umsatzseitig enttäuscht, sowohl mit den Quartalszahlen wie auch mit dem Ausblick.

Meta Platforms plant laut einem Bericht des Wall Street Journal, seine Ausgaben auf Geräte mit künstlicher Intelligenz zu verlagern zulasten von Aktivitäten zum Aufbau des "Metaversums". Meta gehen auf Nasdaq.com gut behauptet um.

Docusign rutschen um gut 5 Prozent ab, obwohl das Unternehmen für digitale Dokumentenunterzeichnung seine Jahresumsatzprognose angehoben hat, nachdem die Quartalsergebnisse die Prognosen übertroffen haben.

Der Finanzdienstleister Sofi hat eine Kapitalerhöhung angekündigt. Für die Aktie geht es um über 7 Prozent abwärts.

Ulta Beauty ziehen um knapp 6 Prozent an, nachdem der Kosmetik- und Parfümhändler seine Jahresgewinn- und Umsatzprognose angehoben hat.

