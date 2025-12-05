Mainz (ots) -Moderation: Nadia Kailouli"Report Mainz" bringt am Dienstag, 9. Dezember 2025, um 21:45 Uhr im Ersten voraussichtlich folgende Beiträge:- Blackout und andere Katastrophen - Ist Deutschland vorbereitet?- Humanitäre Hilfe gekürzt - Auswirkungen auf Flüchtlingskrise- Pflegereform - Milliardeneinsparungen durch Sturzprävention?Informationen auch auf: www.reportmainz.deBei Fragen wenden Sie sich bitte an "Report Mainz", Tel. 06131 929 33351 oder -33352.Newsletter "SWR vernetzt": http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75892/6173299

