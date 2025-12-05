kundenservice@finanzen100.de

Freitag ist beim Bernecker Börsenkompass Portfolio Tag. Wir durchforsten unsere Empfehlungsliste, nehmen bei ausgewählten Positionen Anpassungen vor und fassen die Transaktionen der Woche zusammen. Diese Arbeit ist unerlässlich für den Erfolg an der Börse. Nehmen auch Sie sich ein paar Minuten Zeit für die Bestandspflege in Ihrem Depot.Wir führen momentan 39 Positionen in unserer Empfehlungsliste und der durchschnittliche Buchgewinn liegt bei 59 %. In dieser Woche hatten wir drei Analysen und ein Update im Programm. Wir haben einen Neukauf und zwei Nachkäufe vorgenommen und ein Stop-Loss platziert. Heute setzen wir ein neues Kursziel und passen drei Einschätzungen an. Betroffen sind unter anderem Merck, Puma, Hugo Boss, Bombardier und Aecom. Lesen Sie die Details in unserem heutigen Stop&Go.Der November war untypisch schwach an den Börsen, doch schon in der letzten Woche hellte sich die Stimmung wieder auf und diese Tendenz hat sich diese Woche mit etwas gebremster Dynamik fortgesetzt. Die Chancen für eine Weihnachtsrally haben sich damit verbessert.Der DAX nimmt das erfreut auf und nimmt die 24.000 Punkte Marke während des Schreibens dieser Zeilen wieder ins Visier.Das war ein Auszug aus dem Bernecker Börsenkompass. Mehr davon finden Sie hier bei unserem Partnerwieder beenden, das gilt nur wenn Sie über unsere Website buchen. Wir sind überzeugt, dass Sie bleiben werden. Probieren Sie es kostenlos aus!