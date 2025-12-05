Mainz (ots) -Woche 50/25Di., 9.12.Bitte geänderten Programmablauf ab 17.00 Uhr beachten:17.00 heute Xpress17.05 sportstudio live (HD/UT)Handball-WM der FrauenDeutschland - N. N.ViertelfinaleÜbertragung aus DortmundKommentator: Gari PaubandtModeration: Florian ZschiedrichVerlängerung und Siebenmeterwerfen möglich(Weiterer Ablauf ab 19.00 Uhr wie vorgesehen."hallo deutschland" entfällt.)Die Serie "SOKO Köln" um 18.00 Uhr verschiebt sich wie folgt:16.12.2025 Amiras Entscheidung23.12.2025 Mobbing mit Todesfolgen30.12.2025 Straßenkatzen06.01.2026 Kantinentod13.01.2026 Falsches Früchtchen20.01.2026 Alte Knochen27.01.2026 Scherben bringen Unglück__________________________0.45 Keine Talkshow - Eingesperrt mit Jan Fleischhauer (VPS 0.44)Bitte Ergänzung beachten:Wehrpflicht: Dienen oder verweigern?Woche 51/25Di., 16.12.0.30 Keine Talkshow - Eingesperrt mit Jan Fleischhauer (VPS 0.29)Bitte Ergänzung beachten:Mobilitätswende: Weniger Autos, mehr Freiheit?Pressekontakt:ZDF-PlanungOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6173316

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.