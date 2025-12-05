Mainz (ots) -
Woche 50/25
Di., 9.12.
Bitte geänderten Programmablauf ab 17.00 Uhr beachten:
17.00 heute Xpress
17.05 sportstudio live (HD/UT)
Handball-WM der Frauen
Deutschland - N. N.
Viertelfinale
Übertragung aus Dortmund
Kommentator: Gari Paubandt
Moderation: Florian Zschiedrich
Verlängerung und Siebenmeterwerfen möglich
(Weiterer Ablauf ab 19.00 Uhr wie vorgesehen.
"hallo deutschland" entfällt.)
Die Serie "SOKO Köln" um 18.00 Uhr verschiebt sich wie folgt:
16.12.2025 Amiras Entscheidung
23.12.2025 Mobbing mit Todesfolgen
30.12.2025 Straßenkatzen
06.01.2026 Kantinentod
13.01.2026 Falsches Früchtchen
20.01.2026 Alte Knochen
27.01.2026 Scherben bringen Unglück
__________________________
0.45 Keine Talkshow - Eingesperrt mit Jan Fleischhauer (VPS 0.44)
Bitte Ergänzung beachten:
Wehrpflicht: Dienen oder verweigern?
Woche 51/25
Di., 16.12.
0.30 Keine Talkshow - Eingesperrt mit Jan Fleischhauer (VPS 0.29)
Bitte Ergänzung beachten:
Mobilitätswende: Weniger Autos, mehr Freiheit?
