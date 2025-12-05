Kritische Metalle im Fokus: American West Metals - Analysten heben Kursziel um fast 30% an

Anzeige / Werbung

American West Metals im Fokus: MST Access hebt Kursziel um fast 30% - Storm Copper nähert sich Produktion, West Desert liefert Indium-/Gallium-Hebel für die USA.

Laut einer aktuellen Studie der Analysten von MST Access entwickelt sich das West Desert-Projekt von American West Metals (ASX AW1 / WKN A3DE4Y) zunehmend zu einem strategisch wichtigen Baustein der US-Versorgung mit kritischen Rohstoffen.

Das Unternehmen hat im Oktober 2025 rund 7 Mio. AUD zu 0,045 AUD je Aktie (18% Aufschlag auf den 30-Tage-VWAP) aufgenommen, um umfangreiche Neu-Beprobungen historischer Bohrkerne sowie Folgebohrungen auf Indium, Gallium, Kupfer, Silber und weitere kritische Metalle auf der Liegenschaft zu finanzieren. West Desert beherbergt derzeit die einzige Indium-Ressource der USA und zählt laut MST Access zu den größten unentwickelten Lagerstätten weltweit - mit zusätzlichem Galliumpotenzial in einem Markt, in dem die USA beide Metalle zu 100% importieren.

Parallel dazu sehen die Analysten im Storm Copper-Projekt (80% AW1) ein sich entwickelndes, Kupferprojekt in einer Tier-1-Jurisdiktion mit einem vergleichsweise kurzen, möglichen Weg zur Produktion. Dank guter Infrastruktur, vergleichsweise niedriger Investitionskosten, staatlicher Unterstützung und hohem Kundeninteresse könnte Storm innerhalb von zwei bis drei Jahren in Produktion gehen. Signifikante Kupferabschnitte innerhalb und außerhalb des bisherigen Minenplans deuten laut MST Access auf ein Aufwertungspotenzial der Ressource bereits im 4. Quartal 2025 hin. Erste Einnahmen aus Storm sollen zudem umfangreiche Explorationsprogramme, Produktionsausbau und Lebensdauerverlängerung finanzieren. West Desert wiederum bietet in Utah einen erheblichen Hebel auf die wachsende US-Nachfrage nach kritischen Metallen.

Vor dem Hintergrund strukturell knapper werdender Kupfer-Angebote und der Schlüsselrolle des Metalls für Dekarbonisierung und Elektrifizierung haben die Analysten von MST Access ihr Kursziel für AW1 von zuvor 0,11 AUD auf 0,14 AUD je Aktie angehoben. Die Bewertung basiert primär auf einem risikoangepassten NPV für Storm mit Wachstum über die aktuelle PEA hinaus und wird zusätzlich durch das West-Desert-Projekt gestützt. MST Access stuft die Aktie als deutlich unterbewertet ein und sieht weiteres Aufwärtspotenzial durch Ressourcenerhöhungen bei Storm und West Desert, die Vorlage einer Vormachbarkeitsstudie sowie Fortschritte in Richtung Produktion. Als zentrale Risiken nennen die Analysten mögliche enttäuschende PFS-Ergebnisse, Verzögerungen bei Genehmigungen und einen schwächeren Kupferpreis.

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)!



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Heritage Mining Ltd. halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien der Heritage Mining Ltd. zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Aktien beeinflussen könnte. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Heritage Mining und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein weiterer Interessenkonflikt gegeben ist, da Heritage Mining Ltd. die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung entlohnt.

Enthaltene Werte: XD0002746952,AU0000187239,378696065