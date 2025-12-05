Das Schnelllade-Joint-Venture Ionity hat im norwegischen Elverum einen neuen Ladepark eröffnet, an dem E-Autos mit bis zu 500 kW laden können. Es ist der erste Ionity-Standort, an dem die Shared-Power-Technologie des Ladehardware-Herstellers Ekoenergetyka zum Einsatz kommt. Die Zusammenarbeit mit Ekoenergetyka begann bereits im Sommer 2023. Damals bestellte Ionity High Power Charger mit einer Leistung von bis zu 350 kW. Nach ersten Installationen ...

