CATL wird die Serienproduktion in seiner Batteriefabrik im ungarischen Debrecen voraussichtlich im März oder April nächsten Jahres beginnen. Laut dem für den europäischen Betrieb zuständigen Geschäftsführer Matt Shen hängt der genaue Zeitpunkt noch von den Genehmigungen ab. Wie Shen gegenüber ungarischen Medien erklärte, ist die Modulmontage in Debrecen schon im Jahr 2024 angelaufen und bisher seien bereits 30.000 Module für Elektroautos in der lokalen ...

