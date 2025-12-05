EQS-News: Phemex
APIA, Samoa, 5. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Phemex, eine nutzerorientierte Kryptobörse, kündigte die zweite Auflage seiner "Futures Trading Apex Competition" an, eines weltweiten Jahresendwettbewerbs, der vom 4. bis 31. Dezember 2025 mit einem Gesamtpreispool von 450.000 USDT ausgetragen wird. Die Veranstaltung unterstreicht das Engagement von Phemex, ein energiegeladenes, lohnendes Derivate-Ökosystem für Trader weltweit aufzubauen.
Um die Vielfalt der Phemex-Community zu würdigen, wurde die Wettbewerbsstruktur so gestaltet, dass Trader aller Stilrichtungen und Niveaus teilnehmen können. Dieses zweigleisige Wettbewerbssystem ermöglicht neuen Community-Mitgliedern, gemeinsam mit erfahrenen Veteranen zu glänzen, wobei 30 % des Preispools speziell für Neueinsteiger reserviert sind.
Höhepunkte der Veranstaltung:
Informationen zu Phemex
Phemex wurde 2019 gegründet und ist eine nutzerorientierte Kryptobörse, der weltweit mehr als 10 Millionen Trader vertrauen. Die Plattform bietet Spot- und Derivatehandel, Copy-Trading sowie Vermögensverwaltungsprodukte, die darauf ausgelegt sind, Nutzerfreundlichkeit, Transparenz und Innovation in den Mittelpunkt zu stellen. Mit einem zukunftsorientierten Ansatz und der Verpflichtung, seine Nutzer zu stärken, stellt Phemex verlässliche Tools, einfachen Zugang zu den Märkten und immer neue Chancen bereit, damit Trader auf jedem Erfahrungsniveau wachsen und erfolgreich handeln können.
