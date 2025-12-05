EQS-News: Phemex / Schlagwort(e): Produkteinführung

Phemex entfacht zum Jahresende einen Handelsboom mit der Futures Trading Apex Competition über 450.000 USDT



05.12.2025 / 12:45 CET/CEST

APIA, Samoa, 5. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Phemex , eine nutzerorientierte Kryptobörse, kündigte die zweite Auflage seiner "Futures Trading Apex Competition" an, eines weltweiten Jahresendwettbewerbs, der vom 4. bis 31. Dezember 2025 mit einem Gesamtpreispool von 450.000 USDT ausgetragen wird. Die Veranstaltung unterstreicht das Engagement von Phemex, ein energiegeladenes, lohnendes Derivate-Ökosystem für Trader weltweit aufzubauen. Um die Vielfalt der Phemex-Community zu würdigen, wurde die Wettbewerbsstruktur so gestaltet, dass Trader aller Stilrichtungen und Niveaus teilnehmen können. Dieses zweigleisige Wettbewerbssystem ermöglicht neuen Community-Mitgliedern, gemeinsam mit erfahrenen Veteranen zu glänzen, wobei 30 % des Preispools speziell für Neueinsteiger reserviert sind. Höhepunkte der Veranstaltung: Dynamische Community-Belohnungen: Die Preispools für die wöchentlichen und monatlichen Ranglisten werden dynamisch auf der Grundlage des gesamten Handelsvolumens freigeschaltet und fördern so die kollektive Teilnahme.

Die Preispools für die wöchentlichen und monatlichen Ranglisten werden dynamisch auf der Grundlage des gesamten Handelsvolumens freigeschaltet und fördern so die kollektive Teilnahme. Tägliches Engagement: Trader können an 28 täglichen ROI-Wettbewerben teilnehmen, von denen jeder einen festen Preispool von 2.000 USDT und ein Mindestteilnahmevolumen von 1.000 USDT hat - mit durchgehend neuen Chancen, sich zu platzieren und Gewinne zu erzielen.

Trader können an 28 täglichen ROI-Wettbewerben teilnehmen, von denen jeder einen festen Preispool von 2.000 USDT und ein Mindestteilnahmevolumen von 1.000 USDT hat - mit durchgehend neuen Chancen, sich zu platzieren und Gewinne zu erzielen. Spielerisches Erlebnis: Vier Runden Mystery-Box-Missionen im Wert von 94.000 USDT verleihen dem Wettbewerb eine zusätzliche spielerische Komponente und sorgen für noch mehr Spaß. Trader können ETH, Gold und andere Boni sammeln. Die Aufgaben werden in jedem Zyklus aktualisiert, sodass aktive Teilnehmer während der gesamten Veranstaltung bis zu 13 Boxen verdienen können. Die vollständigen Teilnahmebedingungen und Informationen zur Teilnahme am Wettbewerb finden Sie auf: https://phemex.com/ . Informationen zu Phemex Phemex wurde 2019 gegründet und ist eine nutzerorientierte Kryptobörse, der weltweit mehr als 10 Millionen Trader vertrauen. Die Plattform bietet Spot- und Derivatehandel, Copy-Trading sowie Vermögensverwaltungsprodukte, die darauf ausgelegt sind, Nutzerfreundlichkeit, Transparenz und Innovation in den Mittelpunkt zu stellen. Mit einem zukunftsorientierten Ansatz und der Verpflichtung, seine Nutzer zu stärken, stellt Phemex verlässliche Tools, einfachen Zugang zu den Märkten und immer neue Chancen bereit, damit Trader auf jedem Erfahrungsniveau wachsen und erfolgreich handeln können. Weitere Informationen finden Sie auf: https://phemex.com/ Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2838571/Phemex_Ignites_Year_End_Trading_Frenzy_with__450_000_Futures_Apex_Competition.jpg

