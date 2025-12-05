Leipzig (ots) -Mit einer besonderen Premiere startet das neue ARD-Gesprächsformat 'ttt Talk': Zum 100. Jubiläum des Bauhauses Dessau findet die erste Ausgabe im Bauhaus Museum statt - ein Ort, der wie kaum ein anderer für die Verbindung von Kunst, Gesellschaft und Politik steht. Zum Auftakt sprach Moderatorin Siham El-Maimouni mit Wolfram Weimer, Staatsminister für Kultur und Medien, über zentrale kulturpolitische Themen wie Kunst- und Filmförderung, Künstliche Intelligenz, Cancel Culture und die aktuelle Kritik an seiner Person. Mit der neuen vom Mitteldeutschen Rundfunk produzierten Gesprächsrunde soll das etablierte Kulturmagazin "ttt - titel thesen temperamente" um ein dialogisches und crossmediales Format ergänzt werden, welches neue Zugänge zu kulturpolitischen Themen eröffnet. "ttt Talk" ist ab 6. Dezember in der ARD Mediathek und der ARD Audiothek verfügbar. Im Fernsehen wird die Sendung am 7. Dezember um 23.35 Uhr im Ersten, sowie am 8. Dezember (23.35 Uhr) bei tagesschau 24 und am 14. Dezember, 10.10 Uhr bei 3sat ausgestrahlt.Ein Format, das Perspektiven öffnet aus und für die KulturszeneMit "ttt Talk" startet die etablierte ARD-Kulturmarke "ttt" ab sofort ein neues Format. Damit setzt die ARD ein Zeichen für relevanten Kulturjournalismus, der Debatten aufgreift, Impulse setzt und Perspektivvielfalt bietet - modern, digital und crossmedial auf allen Ausspielwegen. In dem vom MDR als "ttt"-Federführer für die ARD produzierten neuen Dialogformat spricht "ttt"-Moderatorin Siham El-Maimouni mit ihren Gästen über gesellschaftliche, kulturelle und politische Fragen. In der Premierenfolge ist Wolfram Weimer, Staatsminister für Kultur und Medien zu Gast. Das Besondere: Neben Fragen der Moderatorin werden auch Videobotschaften von Kulturstimmen aus dem ganzen Bundesgebiet eingespielt, die unterschiedliche Sichtweisen bieten.Wolfram Weimer über Filmförderung, Cancel-Culture, Künstliche Intelligenz und Co.Im neuen "titel thesen temperamente-Talk" kündigt Weimer an, dass er von den großen Streaming-Konzernen verbindliche Verpflichtungen für Investitionen in Milliardenhöhe für die deutsche Filmindustrie für die nächsten Jahre erhalten habe. Damit wird nach Ansicht Weimers die größte Investition verbunden sein, die es je im deutschen Film gab. Dank dieser Gelder erwartet der amtierende Kulturstaatsminister einen starken Impuls für die deutsche Filmlandschaft.Darüber hinaus stellt sich Wolfram Weimer im neuen "ttt Talk" auch kritischen Fragen zu aktuell diskutierten Themen: zu ihm als Person und der Debatte um seine Verlagstätigkeit parallel zu seinem politischen Amt sowie zu Reaktionen auf seine Äußerungen zur Gender-Debatte. Zudem werden auch Themen wie Cancel-Culture, Rundfunkbeitrag, Künstliche Intelligenz, Eckpunkte-Papier und Digitalabgabe besprochen. Weimer äußert sich außerdem zu seiner Haltung zur AfD, dass er eine Kampagne gegen seine Person empfindet und dass die AfD seiner Ansicht nach versuche, den Kulturbegriff und speziell geschichtsträchtige Orte für sich zu besetzen. "Deswegen müssen wir die Orte wieder würdigen, sichtbar machen. Wir müssen die stärken. Das müssen Begegnungsorte sein", denn es seien Orte der Demokratie, so Weimer.Weimer bekräftigt zudem die Rolle der Politik für die Kultur, ohne sie zu vereinnahmen: "Die Kultur ist keine NGO mit Orchester, die gerade das spielt, was die Politik meint. Wir müssen die Institutionen stärken, aber dürfen uns nicht einmischen ins Programm."Über "ttt""ttt - titel thesen temperamente" ist seit mehr als 50 Jahren das erfolgreichste Kulturmagazin der ARD. Woche für Woche berichtet "ttt" über aktuelle Ausstellungen, neue Musik, große und kleine Stars, Trends der internationalen Kultur-Szene und gesellschaftspolitische Debatten. "ttt" zeigt, wie Kultur entsteht, wer sie prägt und warum sie für unsere Gesellschaft von Bedeutung ist. "ttt" wird gemeinschaftlich von verschiedenen ARD-Häusern produziert. Seit Sommer 2025 ist der Mitteldeutsche Rundfunk innerhalb der ARD Federführer dafür.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6173352