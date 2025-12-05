Berlin (ots) -"Good Mobility Standard: Der Planungsstandard für zukunftsfähige Mobilität an Gebäuden" setzt neuen Maßstab für die Mobilitätsplanung an Gebäuden.Mit einem hochkarätigen Book Release im Herzen Berlins hat der Good Mobility Council (GMC) gemeinsam mit rund 50 Gästen und führenden Branchenexperten die Veröffentlichung seines Grundlagenwerks "Good Mobility Standard" gefeiert. Die Autoren Christian Scheler und Dr. Ingo Kucz legen darin erstmals umfassend dar, wie sich Mobilität und Gebäudeplanung systematisch verbinden lassen - und definieren damit einen neuen Standard für die Zukunft des Bauens.Das Buch beschreibt nicht weniger als einen Paradigmenwechsel: Mobilität wird nicht länger als Nebenfunktion, sondern als fester Bestandteil der Gebäudequalität verstanden. Die Vision ist klar: Ob Bürogebäude, Quartier oder Wohnprojekt - künftig sollen bundesweit, europaweit und weltweit Gebäude nach dem Good Mobility Standard zertifiziert werden können. Das Buch gibt einen Überblick zu aktuellen Trends und enthält neue Nutzungskonzepte oder Designs beispielsweise für Tiefgaragen. Checklisten im Buch sind einzigartig und innovativ - sie machen das Buch zu einem wertvollen und unerlässlichen Werkzeug für Projektentwickler.Breite Unterstützung aus Immobilienwirtschaft, Mobilitätsforschung und FinanzweltDer Book Release versammelte führende Köpfe der Branche - allesamt Unterstützer, praktische Anwender oder frühe Befürworter des Good Mobility Councils. In ihren Statements wurde deutlich: Dieses Buch trifft einen Nerv der Zeit und bietet der Branche eine Lösung für ein strukturelles Problem.Reiner Müller von TishmanSpeyer betonte: "Mobilität muss bei Gebäuden ab sofort mit zertifiziert werden. Es führt kein Weg mehr daran vorbei."Anke Koch von IBAK Hamburg ergänzte die Nutzerperspektive: "Das A & O ist die User Experience. Man muss sofort merken können, dass man sich in einem Gebäude befindet, das nach Good Mobility Standard geplant und zertifiziert wurde."Verkehrsplaner Burkhard Horn wies auf den Prozesscharakter der Mobilitäts- und Verkehrswende hin: "Jedes Projekt bedarf einer Aushandlung zwischen vielen Beteiligten, gerade wenn auch der öffentliche Raum betroffen ist. Der Good Mobility Standard kann bei flexibler Anwendung helfen, im Konsens wichtige Schritte in die richtige Richtung zu tun."Ein Buch, das eine Lücke schließtDie Resonanz des Abends war eindeutig: "Good Mobility Standard" ist das erste Werk, das Mobilität konsequent in der Gebäudelogik verankert - wissenschaftlich fundiert, praxisnah und unabhängig. Das Buch erklärt die Prinzipien, die das Zertifizierungssystem "Certified Good Mobility" tragen, und zeigt, wie Gebäude so geplant werden können, dass Mobilität zu einem echten Performance-Merkmal wird: nutzerfreundlich, stadtverträglich und klimagerecht.Der Abend machte unmissverständlich klar: Der Good Mobility Standard ist der erste unabhängige, wissenschaftlich validierte Planungsstandard für zukunftsfähige Mobilität an Gebäuden. Damit definiert das Buch einen neuen Qualitätsmaßstab, der dringend gebraucht wird - in einer Zeit, in der Gebäude- und Mobilitätssektor gleichermaßen mit dem Erreichen ihrer Klimaziele ringen und Innovationen an der Schnittstelle überfällig sind.Über das BuchTitel: Good Mobility Standard - Der Planungsstandard für zukunftsfähige Mobilität an Gebäuden // Autoren: Christian Scheler, Dr. Ingo Kucz // Verlag: Good Mobility Council, Berlin // Umfang: 165 Seiten // Erhältlich unter: https://goodmobility.org/shop // ISBN: 978-3-00-084476-8Über den Good Mobility Council (GMC)Der Good Mobility Council wurde von Christian Scheler und Dr. Ingo Kucz gegründet. Als unabhängige Instanz entwickelt es Standards, Zertifizierungen und digitale Werkzeuge, die Mobilität als zentralen Bestandteil moderner Gebäude- und Quartiersplanung sichtbar und messbar machen. Der GMC arbeitet mit einem wachsenden Netzwerk von "Good Mobility Fellows" aus Architektur, Stadtplanung und Projektentwicklung.Pressekontakt:Dr. Ingo KuczGood Mobility Council GmbHGroße Hamburger Straße 2810115 Berlin, Germanypresse@goodmobility.orgOriginal-Content von: Good Mobility Council GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175697/6173369