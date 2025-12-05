Die US-Großbank Bank of America (BofA) hat ihre Einschätzung für den europäischen Investitionsgütersektor geschärft - und setzt für 2026 gleich doppelt auf "Siemens-Werte": Siemens Energy und Siemens gelten Analyst Benjamin Heelan zufolge als die aussichtsreichsten Werte der Branche. Damit liegt er auf einer Linie mit JPMorgan, wo man bereits am Vortag deutliche Zuversicht signalisiert hatte.Der Markt reagiert weiter positiv: Siemens Energy knüpft nahtlos an die ohnehin beeindruckende Kursrally ...Den vollständigen Artikel lesen ...
