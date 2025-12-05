SoftBanks Arm investiert in Südkoreas Chipzukunft. Eine neue Designschule soll Talente ausbilden und Seouls Aufstieg zur globalen KI-Macht beschleunigen.Südkoreas Industrieministerium und Arms Mutterkonzern SoftBank haben eine Vereinbarung unterzeichnet, die das Land im globalen Wettbewerb um Halbleiter und Künstliche Intelligenz stärken soll. Präsidialberater Kim Yong-beom erklärte, das Memorandum of Understanding sehe vor, dass Arm eine Chipdesign-Schule im Land aufbaut, um die lokale Expertise gezielt zu erweitern. Ausbildung für die nächste Chipgeneration Das Programm soll rund 1.400 hochqualifizierte Chipdesigner ausbilden. Kim betonte, diese Initiative werde die bislang schwächeren …

