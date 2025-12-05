Düsseldorf (ots) -Conow, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich KI-basierter Energielösungen, nahm gemeinsam mit Tuya, einem führenden Anbieter von AIoT-Plattformen, an der SolarSolutions Düsseldorf 2025 teil. Die Messe fand am 3. und 4. Dezember auf dem Messegelände Düsseldorf, Stand Q11, statt. Als eine der führenden Veranstaltungen Europas im Bereich Solar- und Speichertechnologien präsentierten die beiden Unternehmen dort ihr gemeinsames, KI-gestütztes Home-Energy-Ökosystem - ein zukunftsweisender Schritt für das intelligente Energiemanagement von morgen.Conow und Tuya: Fortschritt durch KI-gestützte EnergieökosystemeConow treibt die Entwicklung KI-basierter Heimsysteme für das Energiemanagement maßgeblich voran. Dabei werden Technologien wie NILM (Non-Intrusive Load Monitoring) und dynamische Preismodelle in sämtliche Phasen des Energieverbrauchs integriert. Als strategischer Partner von Tuya vernetzt Conow über 3.000 smarte Geräte marken- und szenarienübergreifend zu einem intelligenten, kollaborativen "Energy Starlink Network". Tuya, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich KI-Cloud-Technologien, unterstützt dieses Netzwerk mit seinem offenen AIoT-Ökosystem, das durch TuyaOpen und eine universelle KI-Agenten-Engine betrieben wird. Mit über 1,4 Millionen Entwicklern schafft Tuya die Grundlage für skalierbare und nachhaltige Smart-Energy-Lösungen.CBE2000 Pro: KI-gestütztes All-in-One-MikroenergiespeichersystemConow stellt das CBE2000 PRO vor - ein KI-gesteuertes, integriertes Speichersystem, das steckerfertige Balkonkraftwerke mit leistungsstarker Notstromversorgung kombiniert und als "Schlüssel zur Energieunabhängigkeit" gilt.Hauptmerkmale:- 2500 W AC-Ausgang, unterbrechungsfreie Umschaltung in 10 ms, 4 MPP-Tracker (bis zu 2600 W Eingang)- KI-basierte Zeitplanung über das Tuya-Ökosystem zur automatisierten Energieoptimierung- Unterstützung dynamischer Stromtarife von über 800 Energieversorgern weltweit zur Senkung der StromkostenDie neu eingeführte Batterie CME04-50 (5120 Wh) ermöglicht eine modulare Speichererweiterung und stärkt die Energieautarkie für Haushalte mittlerer Größe.Umfassendes Produktportfolio: Ganzheitliche Lösungen für das Energiemanagement zu HauseAuf der Messe präsentierte Conow sein vollständiges Portfolio an KI-gestützten Energielösungen - darunter intelligente Stromzähler, Wärmepumpen, Wallboxen und Energiesensoren. Alle Geräte sind über das Tuya-System vernetzt und lassen sich zentral über eine einzige App steuern.KI-HEMS: Das intelligente Herzstück des Heimenergiemanagements- Das KI-basierte Home Energy Management System (HEMS) von Conow bildet das technologische Zentrum des Systems und vereint drei zentrale Funktionen:- Datenbasierte Prognosen: Anbindung an über 800 Energieversorger zur Vorhersage von Solarstromerzeugung und Energieverbrauch für die nächsten 24 Stunden- Automatisierte Steuerung: KI optimiert Lade- und Entladevorgänge sowie Geräteeinsatz - z. B. Laden bei Niedrigtarifen, Entladen bei Spitzenpreisen, vorrangige Nutzung von Solarenergie- Transparente Einsparungen: Die App vergleicht Kosten in verschiedenen Szenarien (ohne PV, nur Speicher, Speicher + KI) und zeigt Einsparpotenziale klar aufGemeinsam demonstrieren Conow und Tuya, wie künstliche Intelligenz das Energiemanagement intelligenter macht - mit dem Ziel, weltweit den Zugang zu effizienter, bezahlbarer und nachhaltiger Energie für Privathaushalte zu fördern.Pressekontakt:Olivia Linbusiness@conow.comOriginal-Content von: Conow, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181377/6173404