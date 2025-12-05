DAX Prognose für Donnerstag, 05.12.25 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX aktuell zeigt sich nach einem bullishen Handelstag stabil und startet erneut mit Aufwärtsmomentum in die Vorbörse. Die Marktteilnehmer blicken gespannt auf wichtige gleitende Durchschnitte sowie die bevorstehenden Wirtschaftsdaten aus Europa und den USA. Unsere DAX Prognose heute stützt sich sowohl auf technische als auch fundamentale Faktoren - und liefert konkrete Marken für Long- und Short-Trader.

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 71 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.