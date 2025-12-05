Erfurt (ots) -Die neunteilige Animationsserie "Im Labyrinth der Lügen" (ZDF/KiKA) wurde bei der TeleVisionale in Weimar mit dem Kinderserienpreis ausgezeichnet. Die Serie nach dem Roman von Ute Krause ist aktuell auf kika.de und in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html) zum Streamen verfügbar.Mit der Preisverleihung am 5. Dezember 2025 fand die TeleVisionale erstmalig in Weimar ihren Abschluss. Zudem entschied in diesem Jahr eine Kinderjury über eine Preisträger-Serie. Anwesend waren unter anderem die Filmteams der nominierten Produktionen, zahlreiche Gäste sowie Bernd das Brot.In der Kategorie "Kinderserienpreis" konnte sich die neunteilige Animationsserie "Im Labyrinth der Lügen" über eine Auszeichnung freuen. Das historischen Spionage- und Detektivabenteuer spielt im Jahr 1985 in Ostberlin, der Hauptstadt der DDR. Dort lebt der zwölfjährige Paul bei Oma Liese und Onkel Henri. Beim Versuch die DDR zu verlassen, wurden seine Eltern inhaftiert und in den Westen abgeschoben.Das Urteil der Kinderjury: "Wir haben uns entschieden, dass 'Im Labyrinth der Lügen' den ersten Kinderserienpreis der TeleVisionale verdient hat. In der Serie geht es um die DDR, die Stasi und den Mauerfall. Wir finden diese Themen wichtig, weil diese Zeit ein großer und prägender Teil der deutschen Geschichte war. Die Serie hat es geschafft uns eine Vorstellung zu vermitteln, wie das Leben in der DDR aussehen konnte. Wir waren so gefesselt von der Geschichte, dass wir nicht mehr aufhören wollten. Besonders begeistert haben uns die vielen verschiedenen Rätsel, die sich am Ende als ein großes Geheimnis entpuppt haben. [...]"Die Animationsserie wurde im Auftrag des ZDF und unter Beteiligung von KiKA von Mideu Films und Beside Productions produziert. Regie führte Theresa Strozyk. Die Redaktion beim ZDF verantworten Jörg von den Steinen und Ina Werner, für KiKA sind Sonja Sairally und Tina Debertin zuständig.Weitere Informationen sind unter kommunikation.kika.de abrufbar.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6173421