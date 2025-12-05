München (ots) -Der RSC Tittling darf sich über den "Stern des Sports" in Silber freuen. Der Verein hat sich auf Landesebene durchgesetzt, unter neun Bewerbern aus ganz Bayern, die in ihrer jeweiligen Region den Bronze-Preis gewonnen hatten. Mit dieser Auszeichnung würdigen die Volksbanken und Raiffeisenbanken gemeinsam mit dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) bundesweit Sportvereine, die sich in besonderer Weise sozial und gesellschaftlich engagieren. Der RSC Tittling qualifiziert sich damit für den bundesweiten Gold-Entscheid - die höchste Ehrung im Wettbewerb. Mit dem Silber-Rang ist ein Preisgeld von 2.500 Euro verbunden. Die Auszeichnung wurde am 4. Dezember in München überreicht.Ein Verein, der Brücken bautDer RSC Tittling zeigt, was Sport bewegen kann. Seit Jahren engagieren sich die Mitglieder weit über das reine Training hinaus. Beim "24-Stunden-Indoorcycling-Spendenmarathon" etwa sind seit 2015 über 511.000 Euro für Kinder und Familien in Not zusammengekommen. Dafür hat der RSC Tittling bereits im Jahr 2019 den "Stern des Sports" in Silber erhalten. Mit der Initiative "Radeln mit Senioren und Menschen mit Behinderung" ermöglichen sie kostenfreie Rikscha-Fahrten für ältere oder beeinträchtigte Menschen - ein Stück Lebensfreude auf zwei Rädern. "Sport ist eine Sprache, die alle verstehen", sagt Vereinsvorsitzender Herbert Beinbauer. "Wir nutzen sie, um Gemeinschaft zu stiften, Teilhabe zu ermöglichen und das Miteinander zu stärken."Auch der Nachwuchs liegt dem Verein am Herzen. Im eigenen Bike-Park werden Kinder und Jugendliche spielerisch an den Radsport herangeführt - oft in Kooperation mit Schulen. "So wecken wir Begeisterung und zeigen, wie sinnvoll und bereichernd Bewegung in der Freizeit sein kann", so Beinbauer.Wertschätzung aus der RegionDie Raiffeisenbank im Landkreis Passau-Nord, die den Verein bereits mit dem Bronze-Rang ausgezeichnet hatte, freut sich über den weiteren Erfolg: "Mit Projekten wie dem Spendenmarathon oder den Rikscha-Fahrten beweist der RSC Tittling, wie Sport Brücken baut und Menschen verbindet. Genau dafür stehen die Sterne des Sports", sagt Marketingleiter Christian Haidl.Mit Urkunden wurden zudem die Zweit- und Drittplatzierten ausgezeichnet. Auf den zweiten Platz schaffte es der SV Oberteisendorf e.V. 1964. Den dritten Platz erreichte die Sektion Allgäu-Kempten des DAV e.V.Der Präsident des Genossenschaftsverband Bayerns Stefan Müller betonte bei der Preisverleihung die Bedeutung solcher Initiativen für die Gesellschaft - und für das, was Bayern ausmacht: "Unsere Sportvereine sind Treffpunkte, an denen Gemeinschaft entsteht, Integration gelingt und Verantwortung gelebt wird. Der RSC Tittling zeigt, wie Ehrenamt und Zusammenhalt eine Region stärken können - und wie aus persönlichem Engagement ein gesellschaftlicher Mehrwert entsteht. Das passt hervorragend zu den genossenschaftlichen Werten, für die auch die Genossenschaftsbanken stehen: Miteinander, Verantwortung, Solidarität."Ehrengast bei der Verleihung war Philipp Lahm, DFB-Ehrenspielführer, der mit seiner Initiative "Treffpunkt Verein" den Breitensport unterstützt. Er betonte in seiner Rede: "Der RSC Tittling zeigt auf eindrucksvolle Weise, was möglich ist, wenn Menschen ihr Engagement bündeln. Ich möchte den Beteiligten meinen großen Dank aussprechen - und gleichzeitig auch allen anderen, die sich ehrenamtlich in Sportvereinen engagieren und so wertvolle Arbeit für unsere Gesellschaft leisten. Gut, dass die Sterne des Sports den Engagierten eine Bühne geben." Lahm wird ab dem kommenden Jahr als Schirmherr der "Sterne des Sports" in Silber in Bayern fungieren."Sportvereine sind der Motor unserer Gesellschaft. Sie bringen Menschen aus allen Schichten und jeglicher Herkunft zusammen und tragen so aktiv zur Integration aber auch Inklusion bei. Neben der sportlichen Komponente enthält der Sport auch ein hochgradig soziales Moment, das Menschen über die Vereinsgrenzen hinaus miteinander verbindet. Der RSC Tittling hat mit seinem Engagement ein Vorzeigeprojekt geschaffen, das allen Vereinen in Bayern als Vorbild dienen kann", lobt Jörg Ammon, Präsident des Bayerischen Landes-Sportverbands e.V. (BLSV), die Arbeit des niederbayerischen Sportvereins.Hintergrund: Die "Sterne des Sports"Die "Sterne des Sports" sind die wichtigste Auszeichnung für gesellschaftliches Engagement im Breitensport. Sie werden jährlich von den Volksbanken und Raiffeisenbanken gemeinsam mit dem DOSB vergeben - in den Stufen Bronze, Silber und Gold. Der Bronze-Preis wird auf regionaler Ebene vergeben, die Sieger qualifizieren sich für den Entscheid auf Landesebene um den Silber-Preis. Der Gold-Preis wird auf Bundesebene unter allen Landessiegern vergeben. 