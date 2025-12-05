Im Kontext der Debatte um leistbare Energie zeigt sich, dass Österreichs Großbanken zuletzt mehr als erwartet in fossile Projekte investiert haben. Wie der Standard zuerst berichtete, wirft die NGO "Urgewald" der Erste Group Bank AG und der Raiffeisen Bank International AG vor (es wurden nur die beiden heimischen Großbanken untersucht), dass der Ausbau von Öl- und Gasfeldern und sogar Kohleminen finanziert wird. Worum geht es? Die Erste Group finanziert ...

