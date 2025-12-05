Düsseldorf (ots) -Gestern fand die offizielle Eröffnung der Privatpraxis DUSSELDORFPLASTICS von Dr. med. Amir Roushan in Düsseldorf-Oberkassel statt. Die neu gestalteten Praxisräume im luxuriösen Neubaukomplex von RALF SCHMITZ am Belsenplatz 2b waren Schauplatz der Feierlichkeiten. Wo einst die Tanzfläche des legendären Clubs Château Rikx pulsierte, befindet sich heute der OP des erfahrenen Chirurgen.Bereits seit dem 1. September 2025 empfängt die Praxis Patientinnen und Patienten. Die Eröffnung setzte nun das gesellschaftliche Ausrufezeichen. Unter den geladenen Gästen befanden sich diverse Prominente und Influencer:innen, welche die Eröffnung zu einem stilvollen Meet-and-Greet in Oberkassel machten.Natürlichkeit als nächstes Level der MedizinDr. Amir Roushan steht mit seiner Arbeit für "Natürliche Schönheit". "Mein Anspruch ist es, die individuelle Ausstrahlung zu bewahren und, wo medizinisch sinnvoll, behutsam zu unterstützen", sagt Dr. Amir Roushan. Die plastische Chirurgie befindet sich im Wandel: Früher sollte es einfach nur glatter und jünger aussehen, und zwar um jeden Preis. Heute möchten die meisten Patient:innen möglichst frischer wirken, aber vor allem natürlich altern. Genau diesen Ansatz begleitet Dr. Amir Roushan.Er bringt langjährige klinische Erfahrung mit: Nach seinem Medizinstudium an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und Technische Universität München absolvierte er mehrere Stationen als Assistenz- und Oberarzt im In- und Außland, unter anderem in der Klinik für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie des Alfried-Krupp-Krankenhauses Essen, wo er später auch die ästhetische Abteilung leitete. Anschließend war er zwei Jahre leitender Oberarzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie am Florence-Nightingale-Krankenhaus Düsseldorf der Kaiserswerther Diakonie. Ergänzt werden diese Erfahrungen durch internationale Stipendien in Schweden und den USA, darunter das Harvard Medical School/Brigham and Women's Hospital in Boston. Zuletzt war er hauptverantwortlicher Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie in einer privaten Klinikgruppe tätig, bevor er nun seine eigene Praxis gründete.Praxisprofil & HaltungEhrlichkeit, Empathie und fachliche Präzision prägen seinen Ansatz - Werte, die Dr. Roushan nun in seiner eigenen Praxis DUSSELDORFPLASTICS leben kann. Seine Praxis bietet ein breites Spektrum chirurgischer und minimalinvasiver Leistungen mit Fokus auf Gesicht, Brust und Körper sowie auf schonende Verfahren. Diskretion, Ruhe und Zeit sind wichtige Bestandteile des Betreuungskonzepts. "Jede Maßnahme beginnt bei uns mit Zuhören, Aufklärung und einem realistischen Zielbild", erläutert Dr. med. Amir Roushan, Praxisinhaber DUSSELDORFPLASTICS.Website: https://dr-roushan.comAnschrift:DUSSELDORFPLASTICSDr. med. Amir RoushanBelsenplatz 2b40545 DüsseldorfRechtlicher Hinweis (HWG)Diese Mitteilung enthält keine Heilsversprechen. Individuelle Ergebnisse können variieren; es werden keine Erfolgsgarantien gegeben. Medizinische Eingriffe bergen Risiken; eine Behandlung erfolgt ausschließlich nach persönlicher ärztlicher Beratung und Aufklärung gemäß den gesetzlichen Vorgaben. Vorher-/Nachher-Darstellungen sowie Patienten-Testimonials werden im Rahmen externer Kommunikation nicht verwendet bzw. nur im rechtlich zulässigen Rahmen bereitgestellt.Fotocredits:DUSSELDORFPLASTICS - Dr. med. Amir Roushan | Marietta SchwerfeldPressekontakt:Rheinschurken PR- und WerbeagenturMerle Siebert0211/94212836m.siebert@rheinschurken.deOriginal-Content von: Rheinschurken GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159003/6173425