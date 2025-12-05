HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rational am dritten Tag einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 780 Euro auf "Hold" belassen. Der Konzernchef des Großküchenausrüsters habe hinsichtlich der Wachstumsaussichten Zuversicht ausgestrahlt, schrieb Fraser Donlon am Donnerstag./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 09:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: DE0007010803

