Ein neuer Modus für alle, die komplexe Fragen stellen: Der Gemini 3 Deep Think Mode erweitert die App um Googles stärkstes Reasoning. Das hat aber seinen Preis. Google bringt mit Gemini 3 Deep Think den bislang leistungsstärksten Reasoning-Modus in die Gemini App. Ultra-Abonnent:innen können die Funktion ab sofort auswählen. Für diese Abo-Variante verlangt Google derzeit knapp 275 Euro. Parallel wächst die Google-KI weiter: Laut Similarweb verzeichnete ...

