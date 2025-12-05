Chariot stärkt Position im nigerianischen Lithium-Markt: Weg zur Übernahme geebnet

Anzeige / Werbung

Chariot Resources Ltd (ISIN: AU0000294498, WKN: A3EWMX) hat im November 2025 mit Continental Lithium Limited eine Ergänzungsvereinbarung zur ursprünglich am 10. Juli 2025 angekündigten Übernahme des nigerianischen Lithium-Portfolios unterzeichnet. Ziel der Vereinbarung ist es, den Abschluss der Transaktion zu erleichtern. Ein zentrales Element ist die Stärkung der Exklusivitäts- und Schutzklauseln: Bis zur finalen Übernahme - oder einer etwaigen Vertragsauflösung - dürfen weder Chariot noch Continental alternative Angebote für die betreffenden Lizenzen prüfen oder verhandeln. Zudem verpflichtet sich jede Partei, keine eigenständigen Schritte oder Umgehungen in Bezug auf das Joint Venture oder die Lizenzen zu unternehmen. Damit wird die wechselseitige Bindung an den Deal verbindlich gefestigt.

Bedingungen für Abschluss neu definiert

Ein weiterer Anpassungspunkt betrifft die Voraussetzungen für den Transaktionsabschluss. So müssen sämtliche nigerianischen Lithium-Lizenzen gültig erteilt, frei von Belastungen übertragen und im Besitz der gemeinsamen Gesellschaft C&C Minerals sein, bevor die Übernahme vollzogen werden kann. Alle anderen im ursprünglichen Vertrag enthaltenen Bedingungen bleiben unverändert bestehen. Die Frist zur Erfüllung dieser Bedingungen - der sogenannte "End Date" - wurde auf den 5. Mai 2026 verlängert. Dies verschafft beiden Partnern mehr Zeit, um notwendige Genehmigungen zu sichern und die Transaktion auf regulatorischer Ebene vollständig vorzubereiten.

Finanzierungssicherheit durch Aktionärsdarlehen

Parallel zu den vertraglichen Anpassungen hat Chariot ein klares Signal zur Umsetzung des Deals gesetzt: Das Unternehmen stellt zur Abwicklung der Lizenzübertragungen und zur Deckung der Abschlusskosten eine Finanzierung in Höhe von 379.195 US-Dollar bereit. Dieses Kapital fließt als wandelbares Aktionärsdarlehen an C&C Minerals. Continental - das 33,333-prozentige Minderheitsgesellschafter - hat im Gegenzug eine Unternehmensgarantie abgegeben. Diese garantiert die fristgerechte Übertragung aller zehn Lizenzen an C&C Minerals. Sollte eine Lizenz nicht rechtzeitig übertragen werden, verpflichtet sich Continental zur Rückerstattung der entsprechenden Kosten an Chariot.

Strukturelle Klarheit und Absicherung der Beteiligungen

Kommt es wie geplant zur erfolgreichen Lizenzübertragung, wandelt sich Chariots Darlehen in zusätzliche Anteile an C&C Minerals. Dabei greift ein Verwässerungsschutz: Continental würde in diesem Fall ebenfalls neue Anteile erhalten, um die eigene Beteiligungsquote von exakt einem Drittel zu wahren. Diese Finanzierungsstruktur - unterlegt mit einer vertraglich gesicherten Rückzahlungspflicht - bildet eine klare Grundlage für den erfolgreichen Vollzug der Übernahme.

Vollständige Ausrichtung auf Transaktionsabschluss

Chariot und Continental zeigen sich weiterhin geschlossen und entschlossen, die verbleibenden Voraussetzungen für den Abschluss zügig zu erfüllen. Die gemeinsame Ausrichtung beider Partner ist ein wichtiger Baustein für die geplante Expansion in den wachsenden afrikanischen Lithium-Markt. Chariot kündigte an, Investoren über alle weiteren Meilensteine fortlaufend zu informieren.

https://www.chariotcorporation.com/announcements/7292987

AU0000294498