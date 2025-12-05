© Foto: DALL.E

Zwei Abnehm-Schwergewichte: Eli Lilly und Novo Nordisk sind die beiden großen Player auf dem Adipositasmarkt.Eli Lilly ist das erste Pharmaunternehmen überhaupt, das jemals eine Bewertung von 1 Billion US-Dollar erreicht hat; die übrigen US-Konzerne, die inzwischen über dieser Marke gehandelt werden, sind allesamt Tech-Giganten - bis auf Berkshire Hathaway. Obwohl Novo Nordisks Abnehmpräparat Wegovy Jahre vor Zepbound an den Start ging, hat Eli Lilly das Momentum inzwischen vollständig auf seiner Seite. [spotify]3dvmVtEzLoK9qRsUdHb85k[/spotify] Der Pharmariese dominiert den US-Markt für Inkretin-Analoga (Inkretin-Analoga ahmen Darmhormone nach, um den Blutzucker zu senken) inzwischen nahezu …