Hier bekommen Anleger Bitcoin mit Aufschlag, gehebelt, verschuldet und zusätzlichen Kosten. Strategy widerspricht jeglicher Logik.Den vollständigen Artikel lesen ...
|157,25
|157,70
|14:33
|157,05
|157,45
|14:33
|Aktuelle Nachrichten
|14:06
|Strategy: Bitcoin auf Pump. Was kann da schon schiefgehen?
|12:51
|Meta Platforms - Top Pick für 2026? Porsche | D-Wave | Strategy
|Die US-Midterms rücken näher und politische Verschiebungen könnten 2025 neue Impulse an den Märkten setzen. Im Fokus stehen heute aber vor allem die NFP-Arbeitsmarktdaten - der letzte große Hinweis...
|11:15
|Bitwise-CIO beruhigt Markt: Strategy wird keine Bitcoin verkaufen
|08:30
|Morgen-Update: Microstrategy sorgt für Schockwelle - Experten warnen vor weiterem Absturz!
|08:01
|Will Strategy (MSTR) sell its BTC? 'Not going to happen', says top analyst
|STRATEGY INC
|157,50
|-1,44 %