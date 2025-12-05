Hannover (ots) -Ob Straßenlärm, Bürogeräusche oder laute Nachbarn - Alltagskrach nervt beim Musikhören. Abhilfe versprechen Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung (ANC). Das Computermagazin Mac & i (https://www.heise.de/mac-and-i) hat in Ausgabe 6/2025 elf Over-Ear-Modelle mit ANC-Funktion zwischen 200 und 580 Euro getestet. Guten Klang und effektive Lärmreduzierung gibt es schon für unter 300 Euro, die Spitzenmodelle bieten aber deutliche Vorteile.Die Mac & i-Redaktion prüfte neben Klangqualität und ANC-Wirkung auch Tragekomfort, Sprachqualität, Preis und Zusatzfunktionen. Zu den elf getesteten Kopfhörern gehören Modelle von Apple, Beats, Beyerdynamic, Bose, Fairphone und Nothing sowie von Sennheiser, Sonos, Sony, Soundcore und Teufel.Die Apple AirPods Max zum Preis von 580 Euro überzeugen mit sehr effektiver Geräuschunterdrückung und nahtloser iOS-Integration. Der Bose QuietComfort Ultra punktet mit ausgezeichneter ANC-Funktion und einem angenehm neutralen Klang für deutlich weniger Geld. Positiv aufgefallen ist auch der Sony WH-1000XM6 (450 Euro) mit seinen vielfältigen Einstellmöglichkeiten. Der Sennheiser Momentum 4 Wireless sticht durch seinen hervorragenden Klang hervor, zeigt aber Schwächen in Touchbedienung und ANC. Im Preisbereich um 200 bis 250 Euro hob sich der Teufel Real Blue NC 3 mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis ab."Die Unterschiede bei ANC-Wirkung und Klangqualität sind teils erheblich", erklärt Mac & i-Redakteur Holger Zelder. "Wer viel unterwegs ist und häufig in lauter Umgebung Musik hört oder arbeitet, sollte in ein hochwertiges Modell mit starker Geräuschunterdrückung investieren. Für den gelegentlichen Einsatz reichen aber auch günstigere Kopfhörer."Neben ANC und Klang sollten Käufer Zelder zufolge auch auf Tragekomfort und Zusatzfunktionen wie Multipoint-Bluetooth oder USB-Audio achten. "Am besten probiert man die Kopfhörer vor dem Kauf aus", rät der Redakteur. "Nur so lässt sich wirklich beurteilen, ob die Hörer gut sitzen und den persönlichen Geschmack treffen."Für die Redaktionen: Auf Wunsch schicken wir Ihnen gerne den vollständigen Artikel zur Rezension.Pressekontakt:Sylke WildePresse- und ÖffentlichkeitsarbeitHeise Gruppe GmbH &Co. KGsy@heise.de0511 5352-290Original-Content von: c't, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7833/6173471