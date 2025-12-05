ÎLE LONGUE (dpa-AFX) - Die Heimat der französischen Atom-U-Boote ist von mehreren Drohnen überflogen worden. Wie die französische Nachrichtenagentur AFP berichtete, gaben die Sicherheitskräfte am Donnerstagabend an dem Stützpunkt auf der bretonischen Landzunge Île Longue daraufhin Schüsse ab.

Bei den Drohnen soll es sich um kleine Modelle gehandelt haben, die die sensible Infrastruktur nicht bedroht hätten, zitierte die Zeitung "Libération" einen Sprecher der Präfektur für den Atlantik. Ermittlungen sollten Aufschluss über die Herkunft der Piloten geben.

Frankreich verfügt über vier Atom-U-Boote, von denen Raketen mit Atomsprengköpfen mit einer Reichweite von etwa 10.000 Kilometern abgefeuert werden können. Sie alle sind in Île Longue stationiert. Laut dem Friedensforschungsinstitut Sipri besitzt Frankreich 290 der weltweit etwa 12.100 Atomwaffen und ist damit nach Russland, den USA und China die viertgrößte Atommacht. Auch aus der Luft kann Frankreich Atomwaffen einsetzen./rbo/DP/jha