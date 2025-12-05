Es geht los...: Staaten zünden den 100 Mrd. US-Dollar-Turbo! Und so kassieren Sie davon mit ab!

Anzeige / Werbung

Liebe Börsenfreunde, liebe Rohstoff-Investoren,

während der Mainstream noch über Zinssenkungen, KI-Hypes und Tech-Bewertungen diskutiert, wird im Hintergrund gerade die nächste echte Vermögenswelle vorbereitet: kritische Mineralien. Und diesmal sitzen nicht nur Fonds und Hedgefonds am Kritische-Rohstoffe-Superzyklus-Tisch, sondern gleich ganze Staaten mit tiefen Taschen.

Die US-Export-Import-Bank (EXIM) stellt bis zu 100 Milliarden US-Dollar für Projekte in den Bereichen kritische Mineralien, Energieinfrastruktur und Kernkraft bereit. Damit finanziert ein staatliches Kreditinstitut direkt Kupfer-, Seltene-Erden-, Graphit- oder Uran-Projekte - also genau den Stoff, aus dem im kommenden Superzyklus die größten Gewinner gemacht werden.

Quelle: IEA Global Critical Minerals Outlook 2025

Genau hier setzen wir vom Rohstoff-König an!

Wir suchen gezielt nach den Werten, die von diesem staatlich angeschobenen Supertrend massiv profitieren können - bevor die breite Masse merkt, was hier passiert.

Superzyklus 2.0: Wenn Staaten Ihre Rohstoff-Story mitfinanzieren!

Ein Beispiel mit Signalwirkung: Das von Barrick mitentwickelte Kupfer-Gold-Projekt Reko Diq erhält allein von der EXIM ein Darlehen über 1,25 Milliarden US-Dollar - und der EXIM-Chef macht unmissverständlich klar, dass weitere, noch größere Deals in der Pipeline sind.

Gleichzeitig wurden Kupfer, Silber, Pottasche und Uran offiziell wieder in die US-Liste kritischer Mineralien aufgenommen - ein politisches Upgrade, das diese Rohstoffe endgültig in die strategische Königsklasse hebt.

Was das für Sie bedeutet:

Politischer Rückenwind statt Rohstoff-Nischendasein

Billiges Staatskapital sorgt für Projektfinanzierungen, wo früher jahrelang Stillstand drohte

Multiplikator-Effekt: Institutionelles und privates Kapital zieht nach - und treibt die Bewertungen

Mit jedem neuen Deal wie dem jüngsten Seltene-Erden-Pakt zwischen den USA und Australien oder Beteiligungen wie den rund 10% des US-Verteidigungsministeriums an Projekten in Alaska wirdeines klar: Rohstoffe sind nicht mehr nur ein Sektor - sie sind Geopolitik pur.

Angebotsdefizite + Staatsgeld = explosiver Hebel!

Parallel zu dieser neuen Staats-Offensive laufen die Fundamentaldaten heiß:

Die Nachfrage nach kritischen Mineralien steigt in allen Szenarien weiter massiv an - getrieben von Energiewende, E-Mobilität, Datencentern, Verteidigung & Hightech.

Beim Kupfer droht bis 2035 ein Versorgungsengpass von rund 30%, weil Erzgehalte sinken, Capex explodieren und neue Großfunde Mangelware sind.

Solche Lücken werden an der Börse nicht mit Schulterzucken beantwortet, sondern mit steigenden Preisen - und genau diese Preissprünge hebeln Produzenten, Developer und Explorer nach oben.

Kurz gesagt:

Ohne Kupfer, Graphit, Seltene Erden & Co. keine Energiewende, keine KI-Rechenzentren, kein moderner Wohlstand.

Wer diese Wahrheit früh genug mit dem richtigen Portfolio spielt, kann die kommende Phase nutzen wie die frühen Gewinner vergangener Rohstoff-Superzyklen.

Warum Sie das nicht passiv aussitzen sollten - sondern den Rohstoff-König brauchen:

Viele Anleger spüren: Da kommt was Großes.

Aber: Welche Aktie ist nur heiße Luft - und welche wird zum Mehrhundert-Prozent-Treiber?

Hier kommt der Rohstoff-König Oliver Groß ins Spiel, seit über 15 Jahren eine feste Größe in der Rohstoff- und Rohstoffaktien-Analyse und bekannt für seine treffsicheren Frühphasen-Empfehlungen.

Seine Erfolgsbilanz, die Sie als Abonnent bereits miterleben konnten oder künftig miterleben können, spricht eine klare Sprache:

über 500% Gewinn mit Wheaton Precious Metals - aus 10.000 € wurden über 60.000 €

über 1.000% Gewinn mit Filo Corp. im Zuge der Milliarden-Übernahme durch BHP und Lundin Mining

mehrfache schnelle Trading-Treffer mit Werten wie Ivanhoe Mines, Uranium Energy, Canada Nickel, DAX-Shorts und anderen spektakulären Highflyern, die schon kurz nach Aufnahme um mehr als 20% nach oben schossen

Das ist kein Zufall, sondern das Resultat aus:

tiefem Netzwerk im Minensektor

im Minensektor Fokus auf kritische Mineralien mit strukturellem Rückenwind

mit strukturellem Rückenwind klaren Einstiegs-, Stopp- und Ausstiegsstrategien

Drei Empfehlungslisten - ein Ziel: Ihren Depot-Hebel maximieren!

Als Abonnent des Rohstoff-Königs erhalten Sie Zugang zu einer durchdachten Strategie mit drei klar strukturierten Empfehlungslisten:

Value & Dividenden?Qualitätsproduzenten und Rohstoff-Blue Chips mit stabilen Cashflows und Ausschüttungen.

Junior-Mining & Wachstumsaktien?Explorer, Developer und "kritische-Mineralien-Hebel", die von EXIM-Finanzierungen, Staatsdeals und M&A-Wellen besonders profitieren können.

Trading & Derivate?Taktische Trades, Absicherungsstrategien (z. B. DAX-Shorts) und Chancen auf zusätzliche Turbo-Gewinne in volatilen Marktphasen.

Dazu kommen exklusive E-Mail-Updates, Echtzeit-Handelssignale und Spezialreports zu brandaktuellen Themen - für Abonnenten ohne Zusatzkosten.

"Kritisch ist das neue strategisch" - und jetzt ist Ihre Entscheidung kritisch!

Die Weichen sind gestellt:

Staaten finanzieren Ihre künftigen Rohstoff-Gewinner mit

Ihre künftigen Rohstoff-Gewinner mit Angebotsdefizite drücken den Preistrigger nach oben

drücken den nach oben M&A-Wellen und Milliarden-Deals im Sektor nehmen Fahrt auf

Die Frage ist nur: Sind Sie mit dem richtigen Guide an Bord? Oder schauen Sie nur von der Seitenlinie zu, wie anderen das Geld nur so zufliegt?

Wenn Sie von diesem neuen Kritische-Mineralien-Superzyklus optimal profitieren wollen, dann ist jetzt der Moment, sich den Rohstoff-König zu sichern:

Wer in diesem Umfeld weiter zögert, wird den nächsten Filo- oder Wheaton-Trade wieder nur im Nachhinein bestaunen können.

Wer aber jetzt handelt, setzt sich an den Tisch, an dem der Superzyklus wirklich entschieden wird- Seite an Seite mit dem Rohstoff-König!

