© Foto: Dilara Irem Sancar - Anadolu

OpenAI investiert gemeinsam mit NextDC Milliarden in ein neues KI-Rechenzentrum in Sydney. Australien wird damit zu einem der spannendsten Tech-Hubs der Region.OpenAI und der australische Rechenzentrumsbetreiber NextDC haben eine Partnerschaft geschmiedet, um in Sydney ein neues Großrechenzentrum zu errichten. Das Projekt kostet 7 Milliarden australische Dollar, was rund 3,98 Milliarden Euro entspricht, und soll in der zweiten Hälfte des Jahres 2027 starten. Der Vorstoß erfolgt parallel zur Eröffnung des ersten OpenAI-Büros in Australien und unterstützt die nationalen Ambitionen des Landes im Bereich künstliche Intelligenz. Wachstumsschub für NextDC und die Region NextDC bestätigte, dass …