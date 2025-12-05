XRP und Solana fallen mit dem Markt, doch die Zuflüsse in Altcoin ETF's bleiben überraschend stark

Der Kryptomarkt kühlt heute weiter ab und sowohl XRP als auch Solana geben einen Teil ihrer jüngsten Gewinne wieder ab. Trotz dieses roten Sentiments bleiben die Zuflüsse in Altcoin ETF's jedoch bemerkenswert stabil. Dadurch entsteht ein zweigeteiltes Bild. Die Spotmärkte wirken kurzfristig schwach, aber institutionelles Kapital bleibt klar aktiv. Laut Marktbeobachtern ist dies ein wichtiges Signal in einer Phase, in der Liquidität schnell verschoben wird.

XRP Kurs unter Druck, doch institutionelles Interesse bleibt sichtbar

XRP bewegt sich knapp oberhalb der 2 Dollar Marke, nachdem der Kurs zu Wochenbeginn mehrere technische Unterstützungszonen verloren hat. Analysten verweisen auf das Risiko eines Retests bei etwa 2,05, solange Bitcoin selbst keine klare Richtung findet.

Die ETF Zahlen zeigen gleichzeitig ein robustes und nahezu konträres Muster. Seit der Einführung der US Spot XRP ETF's im November sind die Nettozuflüsse auf rund 900 Millionen Dollar gestiegen. Mehrere Anbieter melden eine Serie aufeinanderfolgender Handelstage mit zusätzlichen Zuflüssen, wobei Franklin, Bitwise und Grayscale zu den größten Empfängern gehören.

Laut Daten von SosoValue flossen auch heute erneut mehr als 12 Millionen Dollar in XRP ETF's. Dies steht in starkem Kontrast zum negativen Social Media Sentiment und zeigt, dass professionelle Anleger trotz schwacher kurzfristiger Marktstruktur ihre langfristigen Positionen ausbauen.

Someone is doing a lot of AccountSet TXs on the XRP Ledger recently. Even after BitGo stopped. pic.twitter.com/rhdYGqFzLr - Vet (@Vet_X0) November 29, 2025

Solana erhält fundamentale Unterstützung trotz Kursrückgang

Solana handelt heute im Bereich zwischen 139 und 144 Dollar und verzeichnet einen leichten Rückgang innerhalb der täglichen Handelsspanne. Das Volumen ist zurückgegangen, was auf eine Konsolidierungsphase nach den starken Bewegungen in diesem Jahr hindeutet.

Im Hintergrund wächst die Infrastruktur jedoch weiter. Eine neue, von Chainlink unterstützte Brücke verbindet Solana nun mit Base, der von Coinbase geförderten Ethereum Layer 2 Lösung. Diese Interoperabilität erhöht das Nutzungspotenzial von Solana, da Vermögenswerte leichter zwischen verschiedenen Ökosystemen bewegt werden können.

ETF Daten zeigen einen ähnlichen Trend. Solana ETF's verzeichnen stetige Zuflüsse, wodurch die kumulativen Nettozuflüsse auf rund 650 Millionen Dollar steigen. Für institutionelle Allokationen bleibt Solana damit eine der wichtigsten Altcoin Positionen neben Bitcoin und Ethereum.

Zuflüsse in Altcoin ETF's bleiben trotz rotem Marktumfeld stark

Während Bitcoin ETF's in dieser Woche rund 195 Millionen Dollar an Abflüssen verzeichneten, halten Altcoin ETF's wie jene von XRP und Solana ihre Zuflüsse bemerkenswert gut.

Analysten sehen darin einen Hinweis darauf, dass institutionelles Kapital möglicherweise rotierend agiert. Überfüllte Positionen in Bitcoin und Ethereum werden teilweise durch Altcoins ersetzt, die klare Narrative und ausreichend Liquidität bieten. XRP profitiert dabei von seiner Ausrichtung auf Zahlungsnetzwerke und regulatorischen Fortschritten, während Solana als effiziente Smart Contract Ebene mit wachsender Aktivität im DeFi und Digital Asset Bereich gilt.

Diese Zuflüsse verhindern keine kurzfristigen Preisrückgänge, schaffen jedoch eine strukturelle Basis, die in früheren Marktzyklen häufig vor einer erneuten Akkumulationsphase sichtbar wurde.

Spekulatives Interesse bleibt lebhaft, PepeNode wächst innerhalb des Presale Segments

Während große Altcoins konsolidieren, sucht ein Teil des Marktes weiterhin gezielt nach hoher Volatilität. PepeNode gehört zu den Presale Projekten, die davon profitieren. Das Modell kombiniert Meme Kultur mit einem Mine to Earn Ansatz, bei dem Nutzer digitale Rigs und Nodes aktivieren, um Belohnungen zu generieren.

Der Presale hat inzwischen mehr als 2,2 Millionen Dollar überschritten, mit einem aktuellen Tokenpreis von etwa 0,00117 Dollar. Das ist ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Startpreis von 0,001 Dollar und spiegelt das anhaltende Interesse spekulativer Investoren wider.

Ein zentraler Treiber der Nachfrage ist die Möglichkeit, Presale Tokens direkt zu staken. Die derzeitige APY von rund 573 % hat zu mehr als 1,3 Milliarden gestaketen Tokens geführt. Analysten ordnen diese Zahlen ein. Solche Renditen sind ausschließlich in frühen Presale Phasen realistisch und gehen mit hohem Projekt und Marktrisiko einher, zeigen jedoch deutlich, dass GameFi und Meme Presales selbst in einem abkühlenden Markt weiter Aufmerksamkeit anziehen.

Makro Kontext, Krypto bleibt wegen geringer Liquidität fragil

Makroökonomische Faktoren halten die Marktstimmung weiterhin angespannt. Bitcoin bewegt sich im Bereich zwischen 91.000 und 93.000 Dollar und findet kein Momentum für einen klaren Ausbruch. Tage mit starken ETF Zuflüssen wechseln sich mit Sitzungen ab, in denen Liquidität verschwindet und Risk Off Verhalten dominiert.

Zudem beeinflussen Zinserwartungen, Wirtschaftsdaten und regulatorische Schlagzeilen die Märkte spürbar. Dadurch entsteht eine Umgebung, in der High Frequency Trader und quantitative Modelle die kurzfristigen Bewegungen bestimmen, während ETF Zuflüsse eine Indikation für den langfristigen Kapitalaufbau bleiben.

Fazit

XRP und Solana korrigieren heute zusammen mit einem Markt, der Schwierigkeiten hat, eine klare Richtung zu finden. Dennoch bleiben die Zuflüsse in Altcoin ETF's überraschend robust und deuten auf institutionelle Akkumulation trotz des aktuellen Sentiments hin.

Die fundamentale Entwicklung bei Solana sowie die anhaltende ETF Nachfrage nach XRP verstärken dieses Bild. Gleichzeitig zeigt das Wachstum von Projekten wie PepeNode, dass spekulative Marktsegmente nicht verschwunden sind, selbst in einer Phase geringerer Liquidität.