Strategy unter massivem Druck: Drohender Indexausschluss stärkt Unsicherheit am Bitcoin-Markt

Die Lage um die Bitcoin-Holding Strategy spitzt sich weiter zu. Neben schwacher Kursentwicklung und strukturellen Problemen droht dem Unternehmen nun sogar ein möglicher Ausschluss aus wichtigen MSCI-Indizes. Diese Entwicklung könnte schwerwiegende Folgen für die Liquidität haben, während Chairman Michael Saylor versucht, die Situation unter Kontrolle zu bringen. Parallel steigt das Interesse an alternativen Bitcoin-nahen Projekten wie Bitcoin Hyper weiter deutlich an.

Warum ein MSCI-Ausschluss für Strategy gefährlich wäre

Strategy, die größte Bitcoin-Holding unter der Führung von Michael Saylor, kämpft derzeit mit finanziellen Herausforderungen. Das Modell der regelmäßigen Kapitalerhöhungen wackelt, weil der Abstand zum NAV zu niedrig geworden ist. Gleichzeitig lasten hohe Schulden auf dem Unternehmen, die ohne steigende Kurse oder operative Erträge kaum tragbar sind. Diese Situation erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass BTC-Bestände verkauft werden müssen.

Noch schwerer wiegt die Möglichkeit eines Indexausschlusses: Sollte MSCI Strategy aus dem MSCI World entfernen, könnten laut J.P. Morgan bis zu 2,8 Milliarden US-Dollar abfließen. Falls auch weitere Anbieter nachziehen, wären sogar bis zu 8,8 Milliarden Dollar denkbar. Saylor befindet sich zwar im Austausch mit MSCI, doch fraglich ist, ob sich der Ausschluss noch verhindern lässt. Sicher ist nur: Die Risiken steigen, und eine Teil-Liquidierung der Bitcoin-Reserven wird wahrscheinlicher.

Verkäufe werden nicht mehr ausgeschlossen - Risiko für den BTC-Markt?

Dass Strategy erstmals Verkäufe in Betracht zieht, stellt einen deutlichen Bruch mit Saylors bisheriger "Diamond Hands"-Strategie dar. CEO Phong Le erklärte, ein Verkauf könne mathematisch notwendig werden, falls der Börsenwert unter den Wert der gehaltenen Assets fällt und alternative Finanzierungsmöglichkeiten versiegen. Zwar betont das Management, dies sei nur die allerletzte Option, doch allein die theoretische Möglichkeit sorgt bereits für Nervosität.

Da Strategy rund 3,1 Prozent aller jemals existierenden Bitcoin hält, könnte ein größerer Verkauf erhebliche Marktverwerfungen auslösen. Viele Experten warnen daher vor möglichen Auswirkungen auf die Preisentwicklung, sollte Strategy zu drastischen Maßnahmen greifen. Gleichzeitig steigt das Interesse an Alternativen, die nicht den Risiken einer zentralisierten Treasury unterliegen - insbesondere an Bitcoin-basierten Layer-2-Projekten.

Bitcoin Hyper Presale profitiert von steigender Aufmerksamkeit

Inmitten der Unsicherheiten zeigt sich Bitcoin Hyper als stark nachgefragtes Projekt. Die Layer-2-Lösung kombiniert die Sicherheit des Bitcoin-Netzwerks mit den Funktionalitäten moderner Web3-Architekturen. Durch die Integration der Solana Virtual Machine können Smart Contracts und Anwendungen direkt im Bitcoin-Kontext ausgeführt werden, was neuartige Einsatzmöglichkeiten eröffnet.

Der Bitcoin Hyper Token ist eng in dieses Ökosystem eingebunden und profitiert von dessen struktureller Nachfrage. Zusätzlich bietet das Projekt Staking mit rund 40 Prozent jährlicher Rendite, was viele Anleger anzieht. Der Presale hat bereits über 28 Millionen US-Dollar eingesammelt, und die hohe Nachfrage führt dazu, dass der Preis fortlaufend vor dem ICO angehoben wird. Wer teilnehmen möchte, sollte daher nicht zu lange warten.

