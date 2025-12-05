Trotz geopolitischer Spannungen, Energiekrisen und nachlassender öffentlicher Unterstützung bleibt die grüne Wirtschaft einer der dynamischsten Wachstumsmärkte weltweit. Laut der aktuellen Analyse des World Economic Forum und Boston Consulting Group (BCG) "Already a Multi-Trillion-Dollar Market" übertrifft das Segment inzwischen 5 Billionen US-Dollar Jahreswert und wächst schneller als fast jede andere Branche - nur die Tech-Industrie legt stärker ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.