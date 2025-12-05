Um Chinas Dominanz entgegenzuwirken, will die US-Regierung ihre Beteiligungen an Unternehmen für Seltene Erden ausbauen. Die Reaktion des Marktes: Die Aktien von Unternehmen wie MP Materials und Trilogy Metals steigen stark. Alle Hintergründe und Kursgewinne auf einen Blick! Die US-Regierung setzt zunehmend auf strategische Beteiligungen an westlichen Unternehmen, die Seltene Erden und andere kritische Mineralien produzieren. Dieser Schritt soll dazu beitragen, die Abhängigkeit von China in diesem wichtigen Sektor zu reduzieren. Die Nachfrage nach Rohstoffen wie ...

