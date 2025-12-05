Genau 3.340 Volkswagen ID.7 wurden im November in Deutschland neu zugelassen, womit sich das Modell den ersten Platz unter den Elektroautos in der KBA-Statistik sichern konnte. Auch im vergangenen Monat dominierten E-Autos aus dem VW-Konzern wieder die Top Ten. Nach dem Ferienmonat August legten die Elektroauto-Neuzulassungen im September wieder spürbar zu. Im Oktober wies das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) sogar erstmals wieder mehr neue Elektro-Pkw ...

