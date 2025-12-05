München (ots) -Das Thema:"Nach dem Rentenstreit - schafft die Regierung den Aufschwung, Herr Söder?"Stellenstreichungen, Abwanderung, Pleitewelle: Die deutsche Wirtschaft steht unter Druck. Im Fokus stehen vor allem die alarmierenden Zahlen der Industrie. Die Produktion sinkt das vierte Jahr in Folge, Peter Leibinger, Präsident des Bundesverbands der deutschen Industrie (BDI), beklagt gar einen "strukturellen Abstieg". Der von der Bundesregierung versprochene Aufschwung lässt weiter auf sich warten, stattdessen prägt der Rentenstreit das öffentliche Bild der Koalition. Wie kritisch ist die Lage der deutschen Wirtschaft? Setzt die Bundesregierung bisher die richtigen Prioritäten und findet sie noch die Kraft für echte Reformen? Welche Maßnahmen sind besonders dringend, um die Wirtschaft auch langfristig wieder nach vorn zu bringen?Die Gäste:Markus Söder (CSU-Vorsitzender und Ministerpräsident von Bayern)Monika Schnitzer (Ökonomin und Vorsitzende des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung)Julia Löhr (Wirtschaftskorrespondentin FAZ)Pressekontakt:"Caren Miosga" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, produziert von der MIO media im Auftrag des NDR.Redaktion: Bianca Leitner (NDR)Pressefotos von Caren Miosga und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellen Sendung (immer montags) unter www.ard-foto.dePressekontakt:Dr. Lars Jacob, ARD-Programmdirektion/Presse und InformationTel.: 089/558944-898, E-Mail: lars.jacob@ard.dePresseanfragen an Caren Miosga:Stephan Clausen, Tel.: 030 28 48 48 15, E-Mail: stephan.clausen.fm@carenmiosga.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6173523