München (ots) -Die Weihnachtszeit in Belize ist ein Fest für die Sinne, geprägt von lebendigen Traditionen, mitreißender Musik und herzlichen Begegnungen. Die Feierlichkeiten ziehen sich über den gesamten Dezember hinweg, begleitet von einer Fülle einzigartiger Bräuche, die das karibische Erbe des Landes widerspiegeln. Ob traditionelle Musik, bunte Tänze oder eindrucksvolle Zeremonien - in Belize können Reisende die Weihnachtszeit auf eine andere Art & Weise erleben. In diesem Sinne - Belize Navidad!Maya Deer TanzEiner der beeindruckendsten Bräuche Belizes ist der Maya-Deer-Tanz. Das farbenfrohe Spektakel wird nur einige Male im Jahr in Maya-Gemeinden wie dem San Antonio Village in der Toledo-Region aufgeführt. Der Tanz zelebriert die Harmonie zwischen Menschen und Natur mit Marimba und maskentragenden Tänzern, die Tier und Mensch repräsentieren.Grand BallDer glamuröse Grand Ball findet seit den frühen 1900er Jahren an Heiligabend und Silvester in Dangriga statt. In eleganten Anzügen und dramatischen Kleidern tanzen die Teilnehmer beispielsweise Quadrille, Walzer oder Foxtrott.Jankunu und CharikanariDie traditionellen Tänze Jankunu und Charikanari spiegeln die reiche Kultur der Garifuna wider. Am Weihnachtstag ziehen die Tänzer durch verschiedene Orte und präsentieren ihre Kunst an mehreren Stationen.Der Jankunu-Tanz ist bekannt für seine satirische Darstellung früherer Kolonialherren, ergänzt durch kunstvoll gestaltete Kostüme. Der Charikanari, oft als "Zwei-Fuß-Kuh-Tanz" bezeichnet, fügt eine humorvolle Komponente in Form eines kuhförmigen Gesichts hinzu. Mit Glück erlebt man beide Tänze an einem Tag.