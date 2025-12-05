Berlin/Bonn (ots) -Nachdem der Bundestag mit insgesamt 319 Stimmen für das von der schwarz-roten Koalition vorgelegte Rentenpaket gestimmt hat, betont die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Interview mit dem Fernsehsender phoenix: "Wir haben aus gutem Grund mit Nein gestimmt, denn dieses Rentenpaket löst die Sicherung der Altersversorgung der Rente für Jung und Alt in keiner Weise." Weder zukünftigen Generationen noch von Altersarmut betroffenen Frauen biete das Rentenpaket Sicherheit. Was das Thema Rente dagegen gezeigt habe, sei, "wie handlungsunfähig diese Koalition ist", so Haßelmann. Friedrich Merz habe "mit allerletzter Kraft verhindert, dass diese Koalition aus der Kurve gestiegen ist", so die Grünen-Politikerin. Es gebe "viel Geziehe und Gezanke", sei es beim zweiten Wahlgang der Kanzlerwahl, der Bundesverfassungsrichterwahl und jetzt beim Rentenpaket - von der Koalition gehe "Streit um jedes Thema aus", resümiert die Grünen-Fraktionsvorsitzende die Abstimmung um das Rentenpaket.Das ganze Interview finden Sie in Kürze auf phoenix.de und jetzt im Live-Stream: https://www.youtube.com/watch?v=Rpmf4fY7d5kPressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6173537