Der einst gefeierte Antidrohnen-Spezialist taumelt: Verkaufsempfehlung, Insiderverkäufe, Vertrauenskrise - beim Drohnenabwehr-Spezialisten brennt es an allen Fronten. DroneShield galt lange als Profiteur der wachsenden Drohnen-Bedrohung. Doch seit Oktober ist die Aktie um rund 70 Prozent gefallen, neue Governance-Skandale seit Ende November verschärfen die Lage - für viele Anleger ist sie nur noch ein Hochrisiko-Zock. "Kein Gerücht": Verkaufsempfehlung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE