Der einst gefeierte Antidrohnen-Spezialist taumelt: Verkaufsempfehlung, Insiderverkäufe, Vertrauenskrise - beim Drohnenabwehr-Spezialisten brennt es an allen Fronten. DroneShield galt lange als Profiteur der wachsenden Drohnen-Bedrohung. Doch seit Oktober ist die Aktie um rund 70 Prozent gefallen, neue Governance-Skandale seit Ende November verschärfen die Lage - für viele Anleger ist sie nur noch ein Hochrisiko-Zock. "Kein Gerücht": Verkaufsempfehlung ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.