Freitag, 05.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Das Timing könnte nicht besser sein - Durchbruchsjahr 2026 für Myriad
WKN: 870747 | ISIN: US5949181045
DZ Bank
05.12.2025
Microsofts Wandel zum Cloud-Giganten: Investitionen in KI sichern die Wachstumsstory

Microsofts Wandel zum Cloud-Giganten: Investitionen in KI sichern die Wachstumsstory


Microsoft steuert auf Rekordgewinne zu, getrieben von einem aggressiven KI-Fahrplan. Nachfolgend wird thematisiert, wie das Unternehmen seine Technologie nahtlos in alle Produkte integriert, wo die größten Herausforderungen (trotz hoher Investitionen) liegen und warum die Diversifikation durch Gaming und Windows weiterhin eine tragende Säule der Anlagestory ist.

Das Kerngeschäft: Eine Wolke voller Möglichkeiten

Microsoft hat sich vom klassischen Software-Hersteller, bekannt für das Betriebssystem Windows und die Büro-Anwendungen der Microsoft 365-Suite (Word, Excel, PowerPoint), zu einem globalen Cloud-Giganten entwickelt. Dieses Cloud-Geschäft, zusammengefasst im Segment Intelligent Cloud, ist heute der wichtigste Wachstumsmotor und die größte Einnahmequelle. Im Mittelpunkt steht hier die Cloud-Plattform Azure. Azure bietet Unternehmen Speicherplatz, Rechenleistung und spezielle Dienste über das Internet an - sozusagen einen "Miet-Server" mit unbegrenzter Kapazität. Anstatt teure, eigene Rechenzentren zu bauen und zu warten, nutzen Firmen Azure, um ihre Webseiten, Apps oder interne Daten zu betreiben.





