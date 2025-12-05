Berlin/Bonn (ots) -Vizekanzler, Finanzminister und SPD-Vorsitzender Lars Klingbeil zeigte sich im phoenix-Interview nach der Abstimmung zum Rentenpaket erleichtert und will die Reformen nun zügig vorantreiben: Bis Mitte 2026 solle die Reformkommission Ergebnisse vorlegen. "Wir haben gesagt, alles muss in dieser Kommission diskutiert werden. Und alles heißt alles", so Klingbeil weiter. Dazu gehöre für ihn auch die Möglichkeit, künftig Abgeordnete in die gesetzliche Rentenkasse einzahlen zu lassen: "Ich kämpfe seitdem ich im Deutschen Bundestag bin dafür, dass endlich auch wir Politiker in die gesetzliche Rente einbezogen werden. Das ist vielleicht nur eine kleine Veränderung, aber es ist auch eine Veränderung, die wir in dieser Kommission vorantreiben können. Das würde ein bisschen mehr Gerechtigkeit mit sich bringen und es würde auch ein bisschen auch eine finanzielle Entlastung mit sich bringen." Alle müssten ihren Teil der Verantwortung tragen, machte Klingbeil deutlich: "Man wird das nicht auf eine Gruppe einseitig in der Gesellschaft abschieben können."Zu den Diskussionen vor der Abstimmung im Parlament sagte er: "Natürlich wäre Streit vermeidbar gewesen. Das gehört zur Demokratie aber mit dazu. Das muss man akzeptieren." Insgesamt habe die Debatte gezeigt, "dass wir eine hohe Verantwortung dafür tragen, unser Land voranzubringen." "Diese Entscheidung war wichtig, aber es entlässt uns nicht von der Verantwortung, die wir als Regierung tragen, das Rentensystem jetzt auch neu aufzustellen, wichtige Strukturveränderungen jetzt auch zu treffen. Die Debatte wird weitergehen."Das ganze Gespräch sehen Sie in Kürze auf www.phoenix.de und ab sofort im Live-Stream https://www.youtube.com/watch?v=Rpmf4fY7d5k.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6173553