LichtBlick eMobility hat gemeinsam mit GP Joule Connect den nächsten Standort seines neuen Schnellladenetzes QuickCharge in Betrieb genommen. Dieser befindet sich an einem Edeka-Markt in Breklum im Landkreis Nordfriesland. Künftig soll an den zwei 400-kW-Ladestationen auch das Durchleitungsmodell genutzt werden können. Dass LichtBlick eMobility ein eigenes Schnellladenetz in Norddeutschland aufbauen will, hatte das Unternehmen im Januar bekanntgegeben ...

