Mainz (ots) -Deutschlands Handballerinnen haben bei der Heim-WM vorzeitig das Viertelfinale erreicht. Das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch steht mit dem fünften Sieg im fünften Turnierspiel und nach einer erneuten Glanzleistung vorzeitig in der Runde der besten Acht bei der Handball-WM 2025. Das erste K.o.-Spiel der DHB-Frauen ist am Dienstag, 9. Dezember 2025, 17.15 Uhr, bei "sportstudio live" im ZDF zu sehen. Mögliche Gegnerinnen des deutschen Teams im Viertelfinale: Norwegen, Brasilien oder Angola.Moderator Florian Zschiedrich führt die Zuschauerinnen und Zuschauer ab 17.05 Uhr durch die Viertelfinal-Live-Übertragung aus der Dortmunder Westfalenhalle. Das Spiel kommentiert Gari Paubandt. Für Interviews am Spielfeldrand ist Johanna Rüdiger im Einsatz.Die Hauptrundenspiele der deutschen Handball-Nationalmannschaft der Frauen werden in Dortmund ausgetragen, so auch das abschließende Spiel am Samstag, 6. Dezember 2025, 18.00 Uhr, gegen Spanien. Und auch die potenziellen Viertelfinal-Gegner aus der Hauptrundengruppe IV spielen in der Westfalenhalle: Ein Duell mit Olympiasieger und Rekord-Europameister Norwegen kann Deutschland voraussichtlich vermeiden, wenn Norwegen Gruppenerster bleibt. Allerdings treffen die Norwegerinnen am letzten Spieltag der Hauptrunde, am Sonntag, 7. Dezember 2025, auf den aktuellen Gruppenzweiten Brasilien. Gute Chancen auf Gruppenplatz 2 hat in der deutschen Parallelgruppe auch noch Angola, Außenseiterchancen zudem die Schwedinnen.Wenn die deutsche Mannschaft in Dortmund das Halbfinale erreicht, geht es am 12. Dezember 2025 in Rotterdam weiter. Dort werden am 14. Dezember auch die neuen Weltmeisterinnen gekürt.Handball-WM der Frauen auf ZDFheute.de und im ZDF streamenZusammenfassungen aller bisherigen fünf WM-Partien des DFB-Teams finden sich auf sportstudio.de, im ZDF-Streaming-Portal und in der ZDFheute-App. Das ZDF hat bisher ausführlich in seinen Nachrichten- und Magazinsendungen sowie in Highlight-Zusammenfassungen der deutschen Spiele über die Handball-WM 2025 berichtet, die in Deutschland und den Niederlanden ausgetragen wird. Nun steht am Dienstag, 9. Dezember 2025, live im ZDF das größte Heimspiel für den deutschen Frauenhandball seit der Heim-WM 1997 auf dem Programm. In der Dortmunder Westfalenhalle soll dann der nächste Schritt zur Realisierung des großen Traums von einer WM-Medaille erfolgen.